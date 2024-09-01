Овчинникова Пчелина Евдокия Прокопьева
Место рождения
Дата рождения07.03.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.03.1859 ст.
Отец: Овчинников Прокопий Тимофеев
Мать: Овчинникова Пчелина (Липовкина Пекельникова) Надежда Терентьева
Крещение
07.03.1859 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Мартын Саввин Пекельников Соломонида Лукьянова Тараканчикова
Смерть
Неизвестно