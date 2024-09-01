Овчинникова Пчелина Евдокия Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Пчелина Евдокия Прокопьева

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

07.03.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1859 ст.

Отец: Овчинников Прокопий Тимофеев

Мать: Овчинникова Пчелина (Липовкина Пекельникова) Надежда Терентьева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
07.03.1859 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Мартын Саввин Пекельников Соломонида Лукьянова Тараканчикова
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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