Потапова (Копьева) Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Копьевъ Федотъ
Мать: Копьева Авдотья Яковлева
Бракосочетание
31.01.1784
Муж: Потаповъ Ермолай
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787
Сын: Потаповъ Назаръ
Отец ребёнка: Потаповъ Ермолай
Рождение ребёнка
04.03.1789
Сын: Потаповъ Василий
Отец ребёнка: Потаповъ Ермолай
Рождение ребёнка
1789
Сын: Потаповъ Илья
Отец ребёнка: Потаповъ Ермолай
Рождение ребёнка
01.01.1791
Сын: Потаповъ Ефимъ
Отец ребёнка: Потаповъ Ермолай
Рождение ребёнка
24.04.1793
Дочь: Потапова Мавра
Отец ребёнка: Потаповъ Ермолай
Рождение ребёнка
11.11.1794
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Потаповъ Ермолай
Рождение ребёнка
23.06.1796
Сын: Потаповъ Леонтий
Отец ребёнка: Потаповъ Ермолай