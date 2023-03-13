Потапова (Копьева) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Копьева) Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Копьевъ Федотъ

Мать: Копьева Авдотья Яковлева

Бракосочетание
31.01.1784

Муж: Потаповъ Ермолай

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Потаповъ Назаръ

Отец ребёнка: Потаповъ Ермолай

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1789

Сын: Потаповъ Василий

Отец ребёнка: Потаповъ Ермолай

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Потаповъ Илья

Отец ребёнка: Потаповъ Ермолай

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1791

Сын: Потаповъ Ефимъ

Отец ребёнка: Потаповъ Ермолай

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1793

Дочь: Потапова Мавра

Отец ребёнка: Потаповъ Ермолай

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1794

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Потаповъ Ермолай

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1796

Сын: Потаповъ Леонтий

Отец ребёнка: Потаповъ Ермолай

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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