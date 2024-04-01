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Кондратов Павел Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

1925 г.р.
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ИС
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Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1925

Дочь: Копырина Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Кондратова Мария Федосеевна

Рождение ребёнка
15.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратова Мария Федосеевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратова Мария Федосеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратов Александр Павлович

Мать ребёнка: Кондратова Мария Федосеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратова Мария Федосеевна

Смерть
1969
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