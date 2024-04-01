Кондратов Павел Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.08.1925
Дочь: Копырина Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Кондратова Мария Федосеевна
Рождение ребёнка
15.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратова Мария Федосеевна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратова Мария Федосеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратов Александр Павлович
Мать ребёнка: Кондратова Мария Федосеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969