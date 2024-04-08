Гаршина Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти29.11.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
После 1834
Муж: Николай Савельев
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Матрёна Николаева
Отец ребёнка: Николай Савельев
Рождение ребёнка
1848
Сын: Гаршин Александр Николаев
Отец ребёнка: Николай Савельев
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Николай Савельев
Смерть
29.11.1910 ст.
Причина смерти: от дряхлости
Похороны
02.12.1910 ст.