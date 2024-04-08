Гаршина Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаршина Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

29.11.1910 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1834

Муж: Николай Савельев

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Матрёна Николаева

Отец ребёнка: Николай Савельев

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Гаршин Александр Николаев

Отец ребёнка: Николай Савельев

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Гаршин? Филипп Николаев

Отец ребёнка: Николай Савельев

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
29.11.1910 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от дряхлости
Похороны
02.12.1910 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
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