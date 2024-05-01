Мирошкина-Агейкина Клавдия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1928
Сын: Мирошкин Василий Кириллович
Отец ребёнка: Мирошкин Кирилл Трофимович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Мирошкин Даниил Кириллович
Отец ребёнка: Мирошкин Кирилл Трофимович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Мирошкина Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Мирошкин Кирилл Трофимович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Кочаткова Нина Кирилловна
Отец ребёнка: Мирошкин Кирилл Трофимович
Смерть
1989