Мирошкина-Агейкина Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошкина-Агейкина Клавдия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирошкин Кирилл Трофимович

Рождение ребёнка
23.02.1928

Сын: Мирошкин Василий Кириллович

Отец ребёнка: Мирошкин Кирилл Трофимович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Мирошкин Даниил Кириллович

Отец ребёнка: Мирошкин Кирилл Трофимович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Мирошкина Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Мирошкин Кирилл Трофимович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Кочаткова Нина Кирилловна

Отец ребёнка: Мирошкин Кирилл Трофимович

Смерть
1989

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