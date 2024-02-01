Казаков Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.2011

Сын: Казаков Сергей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.03.2014

Дочь: Казакова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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