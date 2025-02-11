Бобкин Андрей Григорьевич 05.08.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Бобкин Андрей Григорьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.08.1877, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Бобкин Григорий Федорович13.11.1851 г.р.
Мать
Бобкина Христина АфанасьевнаДо 1859 г.р.
Супруги
Марфа СтепановнаОколо 1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1877

Отец: Бобкин Григорий Федорович

Мать: Бобкина Христина Афанасьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
24.01.1897

Жена: Марфа Степановна

Смерть
Неизвестно

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