Бобкин Андрей Григорьевич
мужской, родился 05.08.1877, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецБобкин Григорий Федорович13.11.1851 г.р.
МатьБобкина Христина АфанасьевнаДо 1859 г.р.
Супруги
Марфа СтепановнаОколо 1870 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1877
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.01.1897
Жена: Марфа Степановна
Смерть
Неизвестно