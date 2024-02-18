Гришин Михаил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Ефим
Рождение ребёнка
06.05.1935
Мать ребёнка: Гришина Татьяна Филипповна
Арест
08.07.1942
1906 года рождения, место рождения - РСФСР, Саратовская обл., Кистендеевский р-н, с.Галицыно, русский, проживал - Свердловская обл., г.Кировград, работал - химический завод, бухгалтер отдела рабочего ... Показать все
Осуждение
14.11.1942
Место жительства
Неизвестно
Кировград, Свердловской области
место рождения - РСФСР, Саратовская обл., Кистендеевский р-н, с.Галицыно
Смерть
1961