Вожеваткина Важеваткина (Предп Спиридонова) Матрона Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Матвей
Мать: не указана
Дочь: (Вожеваткина Важеваткина) Параскева / Праскева Петровна
Отец ребёнка: Вожеваткин Важеваткин Петр Артемьевич / Артемонович
Сын: Вожеваткин Важеваткин Иван Петрович
Отец ребёнка: Вожеваткин Важеваткин Петр Артемьевич / Артемонович
Сын: Вожеваткин Важеваткин Иосиф Петрович
Отец ребёнка: Вожеваткин Важеваткин Петр Артемьевич / Артемонович
Дочь: Трофимова (Вожеваткина Важеваткина) Евфросиния / Ефросиния Петровна
Отец ребёнка: Вожеваткин Важеваткин Петр Артемьевич / Артемонович
Сын: Вожеваткин Важеваткин Никита Петрович
Отец ребёнка: Вожеваткин Важеваткин Петр Артемьевич / Артемонович
Дочь: (Вожеваткина Важеваткина) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Вожеваткин Важеваткин Петр Артемьевич / Артемонович