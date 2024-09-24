Вожеваткина Важеваткина (Предп Спиридонова) Матрона Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВожеваткина Важеваткина (Предп Спиридонова) Матрона Матвеевна

Вожеваткина Важеваткина (Предп Спиридонова) Матрона Матвеевна

Место рождения

Спасс, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Матвей

Мать: не указана

Спасс, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
28.10.1884 ст.

Муж: Вожеваткин Важеваткин Петр Артемьевич / Артемонович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Сергей Артемонович [Важеваткин] и Василий Артемонович [Важеваткин], по невесте: села Спасского крестьяне Василий Иванович и Иван Матвеевич Источник: ... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1885 ст.

Дочь: (Вожеваткина Важеваткина) Параскева / Праскева Петровна

Отец ребёнка: Вожеваткин Важеваткин Петр Артемьевич / Артемонович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.10.1885 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - казенного ведомства села Спасского крестьянская девка Васса Матвеевна Источник: Г... Показать все
Рождение ребёнка
11.04.1888 ст.

Сын: Вожеваткин Важеваткин Иван Петрович

Отец ребёнка: Вожеваткин Важеваткин Петр Артемьевич / Артемонович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 12.04.1888 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Иван Васильевич Важеваткин и села Спасск... Показать все
Рождение ребёнка
07.09.1890 ст.

Сын: Вожеваткин Важеваткин Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Вожеваткин Важеваткин Петр Артемьевич / Артемонович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 08.09.1890 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Иван Васильевич Важеваткин Источник: ГА... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1893 ст.

Дочь: Трофимова (Вожеваткина Важеваткина) Евфросиния / Ефросиния Петровна

Отец ребёнка: Вожеваткин Важеваткин Петр Артемьевич / Артемонович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 24.09.1893 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - казенного села Спасского крестьянин Федор Матвеевич и девка Агрипина Матвеевна Спи... Показать все
Рождение ребёнка
30.03.1896 ст.

Сын: Вожеваткин Важеваткин Никита Петрович

Отец ребёнка: Вожеваткин Важеваткин Петр Артемьевич / Артемонович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 31.03.1896 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства села Нестерова крестьянский сын Павел Андреевич Иоа...мов и села... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1898 ст.

Дочь: (Вожеваткина Важеваткина) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Вожеваткин Важеваткин Петр Артемьевич / Артемонович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 18.10.1898 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская дочь Параскева Петровна Важеваткина Источник: ГАЯО ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.