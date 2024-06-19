Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова Агрипина Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Родственная связь предположительная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Федор Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Родственная связь предположительная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Предп Спиридонова) Васса Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Родственная связь предположительная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Предп Спиридонова) Анна Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Родственная связь предположительная.
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Вожеваткина Важеваткина (Предп Спиридонова) Матрона Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно