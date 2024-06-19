Матвей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Агрипина Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Спасс, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Родственная связь предположительная
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Федор Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Спасс, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Родственная связь предположительная
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Предп Спиридонова) Васса Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Спасс, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Родственная связь предположительная
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Предп Спиридонова) Анна Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Спасс, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Родственная связь предположительная.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Вожеваткина Важеваткина (Предп Спиридонова) Матрона Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Спасс, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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