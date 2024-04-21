Ярошок Семён Романович
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смертиПосле 1742
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Ярошок Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ярошок Евфросинья Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Ярошок Евфросинья Тарасовна
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Ярошок Евфросинья Тарасовна
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Ярошок Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Ярошок Евфросинья Тарасовна
Смерть
После 1742