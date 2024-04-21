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Ярошок Семён Романович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1708

Дата смерти

После 1742

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Ярошок Роман

Мать: Ярошок Екатерина Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярошок Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Ярошок Евфросинья Тарасовна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярошок Евфросинья Тарасовна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Ярошок Тимофей Семёнович

Мать ребёнка: Ярошок Евфросинья Тарасовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Ярошок Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Ярошок Евфросинья Тарасовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Ярошок Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Ярошок Евфросинья Тарасовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1742
Покровское, Чернігівська область

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