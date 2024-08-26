Боранова (Копеецкая) Меланья Степановна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Коноплёва (Боранова) Мариамна Исаковна
Отец ребёнка: Боранов Исак Лукич
Бракосочетание
15.05.1784 ст.
Муж: Боранов Исак Лукич
Фонд № 29. Оп.25. Д. 5, Л.52.
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Боранов Исак Лукич
Смерть
Неизвестно