Боранова (Копеецкая) Меланья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боранова (Копеецкая) Меланья Степановна

Место рождения

Бараковская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Копеецкий Степан Иванович

Мать: Копеецкая Матрона Ивановна

Бараковская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Леоновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Коноплёва (Боранова) Мариамна Исаковна

Отец ребёнка: Боранов Исак Лукич

Леоновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
15.05.1784 ст.

Муж: Боранов Исак Лукич

Фонд № 29. Оп.25. Д. 5, Л.52.
Рождение ребёнка
1787

Сын: Боранов Мирон Исакович

Отец ребёнка: Боранов Исак Лукич

Подойниковская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
Подойниковская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

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