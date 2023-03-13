Зайцева Олена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Зайцева) Ирина
Отец ребёнка: Зайцевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Зайцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Зайцевъ Тимофей
Отец ребёнка: Зайцевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Зайцевъ Осипъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Зайцева) Авдотья
Отец ребёнка: Зайцевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Зайцева) Марфа
Отец ребёнка: Зайцевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Зайцева) Фиена
Отец ребёнка: Зайцевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1799
Сын: Зайцевъ Василий
Отец ребёнка: Зайцевъ Семенъ