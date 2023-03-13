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Зайцева Олена Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцевъ Семенъ

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Зайцева) Ирина

Отец ребёнка: Зайцевъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Зайцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Зайцевъ Тимофей

Отец ребёнка: Зайцевъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Зайцевъ Осипъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Зайцева) Авдотья

Отец ребёнка: Зайцевъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Зайцева) Марфа

Отец ребёнка: Зайцевъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Зайцева) Фиена

Отец ребёнка: Зайцевъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Зайцевъ Василий

Отец ребёнка: Зайцевъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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