Китанов Григорий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабанова Светлана Григорьевна
Мать ребёнка: Китанова (Петрунникова) Лидия Степанова
Рождение ребёнка
?.12.?
Сын: Китанов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Китанова (Петрунникова) Лидия Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1983
Сын: Китанов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Китанова (Петрунникова) Лидия Степанова