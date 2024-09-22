Китанов Григорий Леонидович 28.09.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Китанов Григорий Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабанова Светлана Григорьевна

Мать ребёнка: Китанова (Петрунникова) Лидия Степанова

Рождение ребёнка
?.12.?

Сын: Китанов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Китанова (Петрунникова) Лидия Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Китанова (Петрунникова) Лидия Степанова

Рождение ребёнка
21.12.1983

Сын: Китанов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Китанова (Петрунникова) Лидия Степанова

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