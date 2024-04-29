Калинин Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Калинин Иван Зиновьевич
Мать: Прасковья Григорьевна
1897 О родившихся Гремячка 4 176 813 Владимир Иван Зиновьев Калинин Параскева Григорьева Калинины
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1918
Жена: не указана
1918 О бракосочетавшихся Гремячка Р-1172 4 110 Владимир Иванов Калинин 20 Иван Зиновьевич 1898 Гремячка Мария Никитина 19 Никита Иванов Белоусов 1899 Гремячка
Смерть
Неизвестно