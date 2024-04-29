Калинин Владимир Иванович 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинин Владимир Иванович

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Калинин Иван Зиновьевич

Мать: Прасковья Григорьевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1897 О родившихся Гремячка 4 176 813 Владимир Иван Зиновьев Калинин Параскева Григорьева Калинины
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина (Белоусова) Мария Никитична

Бракосочетание
1918

Жена: не указана

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1918 О бракосочетавшихся Гремячка Р-1172 4 110 Владимир Иванов Калинин 20 Иван Зиновьевич 1898 Гремячка Мария Никитина 19 Никита Иванов Белоусов 1899 Гремячка
Смерть
Неизвестно

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