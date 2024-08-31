Прасковья Григорьевна 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Григорьевна

Прасковья Григорьевна

Место рождения

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1884

Муж: Калинин Иван Зиновьевич

1884 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 371 Иван Зиновьев 22 нет нет 1860 Гремячка Параскева Григорьева 18 Григорий Наумов 1866 Урахча жених вторым браком
Рождение ребёнка
1893

Сын: Калинин Семен Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван Зиновьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1893 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 621 Семен Иван Зиновьев Калинин Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
1895

Сын: Калинин Николай Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван Зиновьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1895 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 711 Николай Иван Зиновьев и Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
1897

Сын: Калинин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван Зиновьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1897 О родившихся Гремячка 4 176 813 Владимир Иван Зиновьев Калинин Параскева Григорьева Калинины
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Калинина) Феврония Ивановна

Отец ребёнка: Калинин Иван Зиновьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1903 О родившихся Гремячка 4 176 1146 Феврония Иван Зиновьев Калинин Параскева Григорьева Калинины
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.