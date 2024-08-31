Прасковья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1884
1884 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 371 Иван Зиновьев 22 нет нет 1860 Гремячка Параскева Григорьева 18 Григорий Наумов 1866 Урахча жених вторым браком
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Калинин Иван Зиновьевич
1893 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 621 Семен Иван Зиновьев Калинин Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Калинин Иван Зиновьевич
1895 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 711 Николай Иван Зиновьев и Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
1897
Сын: Калинин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Калинин Иван Зиновьевич
1897 О родившихся Гремячка 4 176 813 Владимир Иван Зиновьев Калинин Параскева Григорьева Калинины
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Калинина) Феврония Ивановна
Отец ребёнка: Калинин Иван Зиновьевич
1903 О родившихся Гремячка 4 176 1146 Феврония Иван Зиновьев Калинин Параскева Григорьева Калинины
Смерть
Неизвестно