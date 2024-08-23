Лаврентьева (Лаврентьева) Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.04.1830 ст.
Рождение ребёнка
18.01.1831 ст.
Сын: Киприянов-Серединин (Маркелов-Марков) Григорий Адрианович
Отец ребёнка: Киприянов-Серединин Адриан (Андрей) Маркович
Рождение ребёнка
14.07.1832 ст.
Дочь: Киприянова-Даниилова-Недорезова-Серединина (Маркелова) Марина Адриановна
Отец ребёнка: Киприянов-Серединин Адриан (Андрей) Маркович
Смерть
Неизвестно