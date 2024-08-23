Лаврентьева (Лаврентьева) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева (Лаврентьева) Ирина Николаевна

Место рождения

Большое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.04.1830 ст.

Муж: Киприянов-Серединин Адриан (Андрей) Маркович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1831 ст.

Сын: Киприянов-Серединин (Маркелов-Марков) Григорий Адрианович

Отец ребёнка: Киприянов-Серединин Адриан (Андрей) Маркович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.07.1832 ст.

Дочь: Киприянова-Даниилова-Недорезова-Серединина (Маркелова) Марина Адриановна

Отец ребёнка: Киприянов-Серединин Адриан (Андрей) Маркович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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