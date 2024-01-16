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Колосова Павла Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Колосов Николай Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Фёдорович

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Фёдорович

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Фёдорович

д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Иван Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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