Колосова Павла Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Колосов Иван Фёдорович
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Фёдорович
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Фёдорович
д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно