Плюхин Епифан Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смерти10.02.1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Плюхин Григорий Трофимов
Мать: Плюхина Федора Савельева
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Плюхин Ефим Епифанов
Мать ребёнка: Плюхина Мария Ильина
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Параскева Епифанова
Мать ребёнка: Плюхина Мария Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Епифанова
Мать ребёнка: Плюхина Мария Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плюхина Мария Ильина
Смерть
10.02.1786
Большая Малышка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
56 лет