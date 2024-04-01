Плюхин Епифан Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюхин Епифан Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

10.02.1786

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Плюхин Григорий Трофимов

Мать: Плюхина Федора Савельева

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Плюхин Ефим Епифанов

Мать ребёнка: Плюхина Мария Ильина

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Параскева Епифанова

Мать ребёнка: Плюхина Мария Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Епифанова

Мать ребёнка: Плюхина Мария Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плюхина Мария Ильина

Смерть
10.02.1786
Большая Малышка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
56 лет
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