Плюхина (Уворова) Мария Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Плюхин Ефим Епифанов
Отец ребёнка: Плюхин Епифан Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Параскева Епифанова
Отец ребёнка: Плюхин Епифан Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Епифанова
Отец ребёнка: Плюхин Епифан Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно