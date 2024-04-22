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Черновская (Белова) Ульяна Ивановна

Место рождения

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
14.01.1857

Муж: Черновский Абрам Иванович

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1857г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 126
Рождение ребёнка
02.07.1859

Сын: Черновский Афанасий Абрамович

Отец ребёнка: Черновский Абрам Иванович

Елбань, Ординская волость, Барнаульский уезд
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Смерть
Неизвестно
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