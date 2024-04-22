Черновская (Белова) Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
14.01.1857
Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1857г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 126
Рождение ребёнка
02.07.1859
Сын: Черновский Афанасий Абрамович
Отец ребёнка: Черновский Абрам Иванович
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Смерть
Неизвестно