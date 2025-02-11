Чекмарев Иван Николаев
мужской, родился 01.01.1903, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕвдокия ЕремееваНеизвестно г.р.
ОтецЧекмарев Николай Васильев03.12.1864 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1903
Отец: Чекмарев Николай Васильев
Мать: Евдокия Еремеева
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
05.01.1903
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно