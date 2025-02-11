Чекмарев Иван Николаев 01.01.1903 — найти родственников по фамилии на Familio

Чекмарев Иван Николаев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.01.1903, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Евдокия ЕремееваНеизвестно г.р.
Отец
Чекмарев Николай Васильев03.12.1864 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1903

Отец: Чекмарев Николай Васильев

Мать: Евдокия Еремеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
05.01.1903
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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