Жиганшин Руслан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.07.2017
Мать ребёнка: Жиганшина Лилия Ралифовна
Рождение ребёнка
05.04.2019
Дочь: Жиганшина Эмилия Руслановна
Мать ребёнка: Жиганшина Лилия Ралифовна
Рождение ребёнка
24.05.2022
Сын: Жиганшин Эмран Русланович
Мать ребёнка: Жиганшина Лилия Ралифовна
Бракосочетание
Неизвестно