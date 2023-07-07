Жиганшин Руслан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиганшин Руслан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.2017

Сын: Жиганшин Эмир Русланович

Мать ребёнка: Жиганшина Лилия Ралифовна

Рождение ребёнка
05.04.2019

Дочь: Жиганшина Эмилия Руслановна

Мать ребёнка: Жиганшина Лилия Ралифовна

Рождение ребёнка
24.05.2022

Сын: Жиганшин Эмран Русланович

Мать ребёнка: Жиганшина Лилия Ралифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жиганшина Лилия Ралифовна

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