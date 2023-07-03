Жиганшина (Усманова) Лилия Ралифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1989
Отец: Усманов Ралиф
Рождение ребёнка
09.07.2017
Отец ребёнка: Жиганшин Руслан
Рождение ребёнка
05.04.2019
Дочь: Жиганшина Эмилия Руслановна
Отец ребёнка: Жиганшин Руслан
Рождение ребёнка
24.05.2022
Сын: Жиганшин Эмран Русланович
Отец ребёнка: Жиганшин Руслан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жиганшин Руслан