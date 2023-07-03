Жиганшина (Усманова) Лилия Ралифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиганшина (Усманова) Лилия Ралифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1989

Отец: Усманов Ралиф

Мать: Герасимова Альмира Мазгаровна

Рождение ребёнка
09.07.2017

Сын: Жиганшин Эмир Русланович

Отец ребёнка: Жиганшин Руслан

Рождение ребёнка
05.04.2019

Дочь: Жиганшина Эмилия Руслановна

Отец ребёнка: Жиганшин Руслан

Рождение ребёнка
24.05.2022

Сын: Жиганшин Эмран Русланович

Отец ребёнка: Жиганшин Руслан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жиганшин Руслан

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