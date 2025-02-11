Горбунов Македон Григорьев 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Горбунов Македон Григорьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1852, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Отец
Горбунов Григорий Иванов1805 г.р.
Мать
Горбунова Фёкла Ильина / Фёкла Степанова1808 г.р.
Супруги
Горбунова Евдокия Никитина1849 г.р.
Дети
(Горбунова) Ирина Македонова07.05.1874 г.р.
Горбунов Елизар Македонов24.07.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Горбунов Григорий Иванов

Мать: Горбунова Фёкла Ильина / Фёкла Степанова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

34

Бракосочетание
12.11.1872

Жена: Горбунова Евдокия Никитина

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.05.1874

Дочь: (Горбунова) Ирина Македонова

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Никитина

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
24.07.1876

Сын: Горбунов Елизар Македонов

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Никитина

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.