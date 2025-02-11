Горбунов Македон Григорьев
мужской, родился 1852, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
ОтецГорбунов Григорий Иванов1805 г.р.
МатьГорбунова Фёкла Ильина / Фёкла Степанова1808 г.р.
Супруги
Горбунова Евдокия Никитина1849 г.р.
Дети
(Горбунова) Ирина Македонова07.05.1874 г.р.
Горбунов Елизар Македонов24.07.1876 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Место жительства
1858
Бракосочетание
12.11.1872
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.05.1874
Дочь: (Горбунова) Ирина Македонова
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
24.07.1876
Сын: Горбунов Елизар Македонов
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Никитина
Смерть
Неизвестно