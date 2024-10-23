Забулдыгин Хрисанф Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗабулдыгин Хрисанф Стефанович

Забулдыгин Хрисанф Стефанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Забулдыгин Стефан

Мать: Забулдыгина Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забулдыгина Мария Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Забулдыгин Никанор Хрисанович

Мать ребёнка: Забулдыгина Мария Стефановна

Парамонов, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Клевцова (Забулдыгина) Екатерина Хрисановна

Мать ребёнка: Забулдыгина Мария Стефановна

Парамонов, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.02.1918

Сын: Забулдыгин Федор Хрисанович

Мать ребёнка: Забулдыгина Мария Стефановна

Парамонов, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.01.1927

Сын: Забулдыгин Иван Хрисанович

Мать ребёнка: Забулдыгина Анна Агеевна

Парамонов, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.