Забулдыгин Хрисанф Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Забулдыгин Стефан
Мать: Забулдыгина Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Забулдыгин Никанор Хрисанович
Мать ребёнка: Забулдыгина Мария Стефановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Клевцова (Забулдыгина) Екатерина Хрисановна
Мать ребёнка: Забулдыгина Мария Стефановна
Рождение ребёнка
06.02.1918
Сын: Забулдыгин Федор Хрисанович
Мать ребёнка: Забулдыгина Мария Стефановна
Рождение ребёнка
20.01.1927
Сын: Забулдыгин Иван Хрисанович
Мать ребёнка: Забулдыгина Анна Агеевна
Смерть
Неизвестно