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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барбаков Дмитрий

Отец ребёнка: Барбаков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барбаков Алексей

Отец ребёнка: Барбаков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Барбаков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Барбаков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Барбаков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Барбаков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барбаков Афанасий

Отец ребёнка: Барбаков ?

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