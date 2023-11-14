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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барбаков Дмитрий
Отец ребёнка: Барбаков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барбаков Алексей
Отец ребёнка: Барбаков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Барбаков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Барбаков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Барбаков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Барбаков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барбаков Афанасий
Отец ребёнка: Барбаков ?