Бречко (Бречкина) (Бречко (Бречкина)) Ксения Тарасовна
женский, родилась Неизвестно
умерла Между 1946 и 1948
ДетиПоказать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Шевченко (Бречко (Бречкина)) Мария Захаровна
Отец ребёнка: Бречко (Бречкин) Захар Осипович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Сектименко (Бречко (Бречкина)) Екатерина Захаровна
Отец ребёнка: Бречко (Бречкин) Захар Осипович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Бречко (Бречкин)) Варвара Захаровна
Отец ребёнка: Бречко (Бречкин) Захар Осипович
Смерть
Между 1946 и 1948