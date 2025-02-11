Бречко (Бречкина) (Бречко (Бречкина)) Ксения Тарасовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Бречко (Бречкина) (Бречко (Бречкина)) Ксения Тарасовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Между 1946 и 1948

Дети
Шевченко (Бречко (Бречкина)) Мария Захаровна1899 г.р.
Сектименко (Бречко (Бречкина)) Екатерина Захаровна1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Шевченко (Бречко (Бречкина)) Мария Захаровна

Отец ребёнка: Бречко (Бречкин) Захар Осипович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Сектименко (Бречко (Бречкина)) Екатерина Захаровна

Отец ребёнка: Бречко (Бречкин) Захар Осипович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Бречко (Бречкин)) Варвара Захаровна

Отец ребёнка: Бречко (Бречкин) Захар Осипович

Смерть
Между 1946 и 1948

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