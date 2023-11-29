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Евентьева Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евентьев Степан Леонтьевич

Рождение ребёнка
11.10.1880

Дочь: Евентьева Просковья Степановна

Отец ребёнка: Евентьев Степан Леонтьевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1885

Сын: Евентьев Иван Степанович

Отец ребёнка: Евентьев Степан Леонтьевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.06.1887

Сын: Евентьев Петр Степанович

Отец ребёнка: Евентьев Степан Леонтьевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.11.1888

Дочь: Евентьева Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Евентьев Степан Леонтьевич

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