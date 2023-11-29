Евентьева Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1880
Дочь: Евентьева Просковья Степановна
Отец ребёнка: Евентьев Степан Леонтьевич
Рождение ребёнка
22.08.1885
Отец ребёнка: Евентьев Степан Леонтьевич
Рождение ребёнка
10.06.1887
Отец ребёнка: Евентьев Степан Леонтьевич
Рождение ребёнка
11.11.1888
Дочь: Евентьева Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Евентьев Степан Леонтьевич