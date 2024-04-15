Журавлев Юрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Юрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева (Войнович) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
09.04.1970

Сын: Журавлев Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Журавлева (Войнович) Галина Ивановна

Шатура, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
09.03.1972

Дочь: Сидорова - Журавлева Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Журавлева (Войнович) Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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