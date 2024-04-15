Журавлев Юрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1970
Мать ребёнка: Журавлева (Войнович) Галина Ивановна
Шатура, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
09.03.1972
Дочь: Сидорова - Журавлева Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Журавлева (Войнович) Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно