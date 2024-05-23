Степочкин Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степочкина Марфа
Рождение ребёнка
1907
Сын: Степочкин Василий Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1914
Дочь: Зуева (Степочкина) Ефросинья Антоновна
Мать ребёнка: Степочкина Марфа
Смерть
Неизвестно