Степочкин Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепочкин Антон

Степочкин Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степочкина Марфа

Рождение ребёнка
1907

Сын: Степочкин Василий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Мартьяново, Присельская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1914

Дочь: Зуева (Степочкина) Ефросинья Антоновна

Мать ребёнка: Степочкина Марфа

Мартьяново, Присельская волость, Духовщинский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.