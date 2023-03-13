Иконникова Марина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иконникова Марина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Иконниковъ Антонъ

Отец ребёнка: Иконниковъ Андрей

Васильевской Гальянихи тожъ
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Печерскихъ Дарья Андреева

Отец ребёнка: Иконниковъ Андрей

Васильевской Гальянихи тожъ
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Иконниковъ Андрей

Васильевской Гальянихи тожъ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иконниковъ Андрей

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