Иконникова Марина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Иконниковъ Антонъ
Отец ребёнка: Иконниковъ Андрей
Васильевской Гальянихи тожъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Печерскихъ Дарья Андреева
Отец ребёнка: Иконниковъ Андрей
Васильевской Гальянихи тожъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Иконниковъ Андрей
Васильевской Гальянихи тожъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иконниковъ Андрей