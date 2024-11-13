Абросимова (Кругликова) Лилия Ивановна 1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абросимова (Кругликова) Лилия Ивановна

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Место рождения

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1936

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Кругликов Иван

Мать: Кругликова Татьяна

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абросимов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абросимов ?

Отец ребёнка: Абросимов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абросимов ?

Отец ребёнка: Абросимов Павел Николаевич

Смерть
2014
г. Челябинск

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