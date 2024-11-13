Абросимова (Кругликова) Лилия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Кругликов Иван
Мать: Кругликова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абросимов ?
Отец ребёнка: Абросимов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абросимов ?
Отец ребёнка: Абросимов Павел Николаевич
Смерть
2014
г. Челябинск