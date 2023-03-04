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Мамаев Павел Васильевич

Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1684 ст.

Дата смерти

07.12.1758 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684 ст.

Отец: Мамаев Василий

Мать: не указана

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Овдотья Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Мамаев Тимофей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Мамаев Аристарх Павлович

Мать ребёнка: не указана

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Мамаев Сидор Павлович

Мать ребёнка: не указана

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Мамаев Лазар Павлович

Мать ребёнка: не указана

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
07.12.1758 ст.

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