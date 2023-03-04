Мамаев Павел Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1684 ст.
Дата смерти07.12.1758 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684 ст.
Отец: Мамаев Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Овдотья Фёдорова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1723
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.12.1758 ст.