Куранов Степан Павлович
Место рождения
Дата рождения21.12.1813
Дата смерти07.04.1814 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1813
Отец: служащий казак Восприемник: пятидесятник Егор Абакумов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 204 номер 58
Смерть
07.04.1814 ст.
Умер в возрасте 3 месяцев от горячки 12 дневной https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 228 номер 7