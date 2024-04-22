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Куранов Степан Павлович

Место рождения

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

21.12.1813

Дата смерти

07.04.1814 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1791 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1813

Отец: Куранов Павел Николаевич

Мать: Куранова Ирина Евдокимовна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемник: пятидесятник Егор Абакумов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 204 номер 58
Смерть
07.04.1814 ст.
Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Умер в возрасте 3 месяцев от горячки 12 дневной https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 228 номер 7
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