Аршиновъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения03.02.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1856
Отец: Аршиновъ Иванъ
Мать: Аршинова Елизавѣта
Рождение ребёнка
13.05.1883
Сын: Аршиновъ Александръ
Мать ребёнка: Аршинова Анна
Рождение ребёнка
06.08.1884
Сын: Аршиновъ Александръ
Мать ребёнка: Аршинова Анна
Рождение ребёнка
28.06.1890
Сын: Аршиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Аршинова Анна
Рождение ребёнка
14.05.1892
Сын: Аршиновъ Константинъ
Мать ребёнка: Аршинова Анна
Рождение ребёнка
22.06.1894
Сын: Аршиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Аршинова Анна
Троицкъ
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Люнькова Екатерина
Мать ребёнка: Аршинова Анна
Рождение ребёнка
10.04.1898
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Аршинова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аршинова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аршинова Анна