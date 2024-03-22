Аршиновъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршиновъ Федоръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.02.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1856

Отец: Аршиновъ Иванъ

Мать: Аршинова Елизавѣта

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1883

Сын: Аршиновъ Александръ

Мать ребёнка: Аршинова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1884

Сын: Аршиновъ Александръ

Мать ребёнка: Аршинова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1890

Сын: Аршиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Аршинова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.05.1892

Сын: Аршиновъ Константинъ

Мать ребёнка: Аршинова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1894

Сын: Аршиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Аршинова Анна

Троицкъ
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Люнькова Екатерина

Мать ребёнка: Аршинова Анна

Рождение ребёнка
10.04.1898

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Аршинова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аршинова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аршинова Анна

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