Офтаев Марья Макарова 1704 — найти родственников по фамилии на Familio

Офтаев Марья Макарова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1704

Дети
Офтаев Афтай (В Крещ. Атафей Родионов/Павлов)1738 г.р.
Офтаев Петр Астафьев1765 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Офтаев Афтай (В Крещ. Атафей Родионов/Павлов)

Отец ребёнка: Офтаев Родион Макаров

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1765

Сын: Офтаев Петр Астафьев

Отец ребёнка: Офтаев Родион Макаров

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

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