Офтаев Марья Макарова
женский, родилась 1704
Дети
Офтаев Петр Астафьев1765 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Офтаев Афтай (В Крещ. Атафей Родионов/Павлов)
Отец ребёнка: Офтаев Родион Макаров
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1765
Сын: Офтаев Петр Астафьев
Отец ребёнка: Офтаев Родион Макаров
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния