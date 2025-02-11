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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
МихаилДо 1792 г.р.
Дети
Васильков Иван Михайлов1810 г.р.
Чернов Андрей Михайлович1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

Рождение ребёнка
1810

Сын: Васильков Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1827

Сын: Чернов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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