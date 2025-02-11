Сюндюкова (Ерземазова) Пелагея Стефанова 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюндюкова (Ерземазова) Пелагея Стефанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1857, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Ерземазов Степан Денисов1824 г.р.
Мать
Матрена Тиханова1823 г.р.
Супруги
Сюндюков Пётр Дмитриевич1858 г.р.
Дети
(Сюндюкова) Анастасия Петрова18.12.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Ерземазов Степан Денисов

Мать: Матрена Тиханова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

122

Бракосочетание
30.01.1876

Муж: Сюндюков Пётр Дмитриевич

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
18.12.1876

Дочь: (Сюндюкова) Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Сюндюков Пётр Дмитриевич

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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