Сюндюкова (Ерземазова) Пелагея Стефанова
женский, родилась 1857, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЕрземазов Степан Денисов1824 г.р.
МатьМатрена Тиханова1823 г.р.
Супруги
Сюндюков Пётр Дмитриевич1858 г.р.
Дети
(Сюндюкова) Анастасия Петрова18.12.1876 г.р.
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Рождение
1857
Отец: Ерземазов Степан Денисов
Мать: Матрена Тиханова
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.01.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.12.1876
Дочь: (Сюндюкова) Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Сюндюков Пётр Дмитриевич
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно