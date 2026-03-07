Иванов Алексей Павлович 18.05.1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванов Алексей Павлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 18.05.1855

умер 13.03.1886 ст.

Отец
Иванов Павел Перес. В 1851 Г Щучинск Никифорович1830 г.р.
Мать
Иванова Евдокия Перес. В 1851 Г Щучинск Осиповна1830 г.р.
Супруги
Иванова Лузина (Мартемьянова) Татьяна Егоровна Георгиевна11.01.1855 г.р.
Дети
(Иванова) Пелагея Алексеевна08.10.1875 г.р.
Иванов Ефим АлексеевичОколо ?.06.1884 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1855

Отец: Иванов Павел Перес. В 1851 Г Щучинск Никифорович

Мать: Иванова Евдокия Перес. В 1851 Г Щучинск Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Лузина (Мартемьянова) Татьяна Егоровна Георгиевна

Рождение ребёнка
08.10.1875

Дочь: (Иванова) Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Иванова Лузина (Мартемьянова) Татьяна Егоровна Георгиевна

Рождение ребёнка
Около ?.06.1884

Сын: Иванов Ефим Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Лузина (Мартемьянова) Татьяна Егоровна Георгиевна

Рождение ребёнка
06.12.1885 ст.

Сын: Иванов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Лузина (Мартемьянова) Татьяна Егоровна Георгиевна

Смерть
13.03.1886 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.