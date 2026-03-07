Иванов Алексей Павлович
мужской, родился 18.05.1855
умер 13.03.1886 ст.
ОтецИванов Павел Перес. В 1851 Г Щучинск Никифорович1830 г.р.
МатьИванова Евдокия Перес. В 1851 Г Щучинск Осиповна1830 г.р.
Супруги
Иванова Лузина (Мартемьянова) Татьяна Егоровна Георгиевна11.01.1855 г.р.
Дети
(Иванова) Пелагея Алексеевна08.10.1875 г.р.
Иванов Ефим АлексеевичОколо ?.06.1884 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
18.05.1855
Отец: Иванов Павел Перес. В 1851 Г Щучинск Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1875
Дочь: (Иванова) Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Иванова Лузина (Мартемьянова) Татьяна Егоровна Георгиевна
Рождение ребёнка
Около ?.06.1884
Рождение ребёнка
06.12.1885 ст.
Сын: Иванов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Иванова Лузина (Мартемьянова) Татьяна Егоровна Георгиевна
Смерть
13.03.1886 ст.