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Кудашева Валентина Павловна

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Место рождения

Пещерка, магнитогорск

Дата рождения

20.09.1939

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1939

Отец: Кудашев Павел Петрович

Мать: Кудашова Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резник Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.08.1961

Сын: Щукин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Щукин Владимир

Рождение ребёнка
28.02.1971

Дочь: Хохлова (Резник) Наталья Александровна

Отец ребёнка: не указан

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