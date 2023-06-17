Кудашева Валентина Павловна
Место рожденияПещерка, магнитогорск
Дата рождения20.09.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1939
Отец: Кудашев Павел Петрович
Мать: Кудашова Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Резник Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.08.1961
Сын: Щукин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Щукин Владимир
Рождение ребёнка
28.02.1971
Дочь: Хохлова (Резник) Наталья Александровна
Отец ребёнка: не указан