Чередов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Сын: Чередов Павел
Мать ребёнка: Чередова Прасковья
с. Вяткино Тюменской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чередова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чередова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Прасковья