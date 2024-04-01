Чередов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Дети

1872 г.р.
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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Чередов Павел

Мать ребёнка: Чередова Прасковья

с. Вяткино Тюменской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чередова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чередова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Прасковья

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