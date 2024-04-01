Чередова (Филатова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Сын: Чередов Павел
Отец ребёнка: Чередов Егор
с. Вяткино Тюменской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чередов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чередов Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Егор