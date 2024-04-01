Чередова (Филатова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередова (Филатова) Прасковья

Чередова (Филатова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

1872 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Чередов Павел

Отец ребёнка: Чередов Егор

с. Вяткино Тюменской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чередов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чередов Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Егор

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close