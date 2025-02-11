Паляев Николай Егоров Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Паляев Николай Егоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Поляев Егор Иванович1912 г.р.
Мать
Поляева (Кежаева) Вера Даниловна1911 г.р.
Дети
Паляев Александр НиколаевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поляев Егор Иванович

Мать: Поляева (Кежаева) Вера Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паляев Александр Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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