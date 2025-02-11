Паляев Николай Егоров
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецПоляев Егор Иванович1912 г.р.
МатьПоляева (Кежаева) Вера Даниловна1911 г.р.
Дети
Паляев Александр НиколаевичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паляев Александр Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область