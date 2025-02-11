Махалов Маркелл Акимович / Маркелл Яковлев 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Махалов Маркелл Акимович / Маркелл Яковлев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1797, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1854, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Аким Фёдоров1760 г.р.
Мать
Варвара Васильевна Из Андреевки1765 г.р.
Дети
(Махалова?) Мария Маркелловна1823 г.р.
Махалов Иван Маркеллович1824 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Аким Фёдоров

Мать: Варвара Васильевна Из Андреевки

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Махалова?) Мария Маркелловна

Мать ребёнка: Махалова Акулина Фёдоровна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1824

Сын: Махалов Иван Маркеллович

Мать ребёнка: Махалова Акулина Фёдоровна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Томкина (Махалова?) Анастасия Маркелловна

Мать ребёнка: Махалова Акулина Фёдоровна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Махалова?) Аксинья Маркелловна

Мать ребёнка: Махалова Акулина Фёдоровна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Махалов Василий Маркеллович

Мать ребёнка: Махалова Акулина Фёдоровна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18

Смерть
1854
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Мы используем куки для улучшения работы сайта.