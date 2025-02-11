Махалов Маркелл Акимович / Маркелл Яковлев
мужской, родился 1797, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1854, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАким Фёдоров1760 г.р.
МатьВарвара Васильевна Из Андреевки1765 г.р.
Дети
(Махалова?) Мария Маркелловна1823 г.р.
Махалов Иван Маркеллович1824 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Аким Фёдоров
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Махалова?) Мария Маркелловна
Мать ребёнка: Махалова Акулина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Махалова Акулина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Томкина (Махалова?) Анастасия Маркелловна
Мать ребёнка: Махалова Акулина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Махалова?) Аксинья Маркелловна
Мать ребёнка: Махалова Акулина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Махалов Василий Маркеллович
Мать ребёнка: Махалова Акулина Фёдоровна
Место жительства
1850
Смерть
1854
Место жительства
1858