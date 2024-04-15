Степанкина (Кузнецова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанкина (Кузнецова) Анна Федоровна

Степанкина (Кузнецова) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанкин Федор Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанкин Федор Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанкин Федор Евдокимович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Степанкина) Нина Федоровна 1

Отец ребёнка: Степанкин Федор Евдокимович

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанкин Федор Евдокимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.