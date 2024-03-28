Петрус (Клименко) Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1860
Бракосочетание
02.02.1886
Рождение ребёнка
12.01.1887
Дочь: Верченко (Петрусь) Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Петрус Кузьма Карпович
Рождение ребёнка
30.10.1888
Отец ребёнка: Петрус Кузьма Карпович
Рождение ребёнка
01.07.1890
Сын: Петрус Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Петрус Кузьма Карпович
Рождение ребёнка
27.12.1897
Дочь: Петрусь Мелания Кузьминична
Отец ребёнка: Петрус Кузьма Карпович
Рождение ребёнка
16.06.1899
Дочь: Петрусь Марфа Кузьминична
Отец ребёнка: Петрус Кузьма Карпович
Рождение ребёнка
08.09.1900
Сын: Петрусь Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Петрус Кузьма Карпович
Рождение ребёнка
18.11.1903
Дочь: Петрусь Екатерина Кузьминична
Отец ребёнка: Петрус Кузьма Карпович
Смерть
Неизвестно