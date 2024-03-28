Петрус (Клименко) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрус (Клименко) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

30.10.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1860

Отец: Клименко Алексей Федорович

Мать: Клименко Варвара Федоровна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
02.02.1886

Муж: Петрус Кузьма Карпович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.01.1887

Дочь: Верченко (Петрусь) Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Петрус Кузьма Карпович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.10.1888

Сын: Петрусь Иосиф Кузьмич

Отец ребёнка: Петрус Кузьма Карпович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.07.1890

Сын: Петрус Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Петрус Кузьма Карпович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.12.1897

Дочь: Петрусь Мелания Кузьминична

Отец ребёнка: Петрус Кузьма Карпович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1899

Дочь: Петрусь Марфа Кузьминична

Отец ребёнка: Петрус Кузьма Карпович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.09.1900

Сын: Петрусь Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Петрус Кузьма Карпович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.11.1903

Дочь: Петрусь Екатерина Кузьминична

Отец ребёнка: Петрус Кузьма Карпович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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