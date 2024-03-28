Петрус Петр Кузьмич
Место рождения
Дата рождения01.07.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1890
Бракосочетание
23.10.1911
Рождение ребёнка
06.09.1912
Сын: Петрус Иван Петрович
Мать ребёнка: Петрус (Дворник) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
22.01.1914
Дочь: Петрус Ксения Петровна
Мать ребёнка: Петрус (Дворник) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1916
Дочь: Петрус Анна Петровна
Мать ребёнка: Петрус (Дворник) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1917
Дочь: Петрус София Петровна
Мать ребёнка: Петрус (Дворник) Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно