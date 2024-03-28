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Петрус Петр Кузьмич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

01.07.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1890

Отец: Петрус Кузьма Карпович

Мать: Петрус (Клименко) Анастасия Алексеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
23.10.1911

Жена: Петрус (Дворник) Евдокия Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.09.1912

Сын: Петрус Иван Петрович

Мать ребёнка: Петрус (Дворник) Евдокия Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.01.1914

Дочь: Петрус Ксения Петровна

Мать ребёнка: Петрус (Дворник) Евдокия Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.09.1916

Дочь: Петрус Анна Петровна

Мать ребёнка: Петрус (Дворник) Евдокия Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1917

Дочь: Петрус София Петровна

Мать ребёнка: Петрус (Дворник) Евдокия Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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