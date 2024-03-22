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Дорофей Трофимовъ

Место рождения

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1721

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Трофимъ Филиповъ

Мать: не указана

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Василей Дорофеевъ

Мать ребёнка: Евдокея Петрова

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Павелъ Дорофеевъ

Мать ребёнка: Евдокея Петрова

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Прасковья Дорофеева

Мать ребёнка: Евдокея Петрова

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Ларионъ Дорофеевъ

Мать ребёнка: Евдокея Петрова

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Дорофей Дорофеевъ

Мать ребёнка: Евдокея Петрова

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Акулина Дорофеева

Мать ребёнка: Евдокея Петрова

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Федора Дорофеева

Мать ребёнка: Евдокея Петрова

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокея Петрова

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