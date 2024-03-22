Дорофей Трофимовъ
Место рождения
Дата рождения1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Трофимъ Филиповъ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Василей Дорофеевъ
Мать ребёнка: Евдокея Петрова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Павелъ Дорофеевъ
Мать ребёнка: Евдокея Петрова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Прасковья Дорофеева
Мать ребёнка: Евдокея Петрова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Ларионъ Дорофеевъ
Мать ребёнка: Евдокея Петрова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Дорофей Дорофеевъ
Мать ребёнка: Евдокея Петрова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Акулина Дорофеева
Мать ребёнка: Евдокея Петрова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Федора Дорофеева
Мать ребёнка: Евдокея Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокея Петрова