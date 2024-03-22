Евдокея Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокея Петрова

Евдокея Петрова

Место рождения

Гольяниха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Гольяниха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Василей Дорофеевъ

Отец ребёнка: Дорофей Трофимовъ

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Павелъ Дорофеевъ

Отец ребёнка: Дорофей Трофимовъ

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Прасковья Дорофеева

Отец ребёнка: Дорофей Трофимовъ

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Ларионъ Дорофеевъ

Отец ребёнка: Дорофей Трофимовъ

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Дорофей Дорофеевъ

Отец ребёнка: Дорофей Трофимовъ

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Акулина Дорофеева

Отец ребёнка: Дорофей Трофимовъ

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Федора Дорофеева

Отец ребёнка: Дорофей Трофимовъ

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорофей Трофимовъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close