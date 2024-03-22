Евдокея Петрова
Место рождения
Дата рождения1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Рождение ребёнка
1744
Сын: Василей Дорофеевъ
Отец ребёнка: Дорофей Трофимовъ
Рождение ребёнка
1747
Сын: Павелъ Дорофеевъ
Отец ребёнка: Дорофей Трофимовъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Прасковья Дорофеева
Отец ребёнка: Дорофей Трофимовъ
Рождение ребёнка
1754
Сын: Ларионъ Дорофеевъ
Отец ребёнка: Дорофей Трофимовъ
Рождение ребёнка
1758
Сын: Дорофей Дорофеевъ
Отец ребёнка: Дорофей Трофимовъ
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Акулина Дорофеева
Отец ребёнка: Дорофей Трофимовъ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Федора Дорофеева
Отец ребёнка: Дорофей Трофимовъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дорофей Трофимовъ